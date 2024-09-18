تركيا: "طريق التنمية" في مراحله النهائية ونبحث التمويل

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم الأربعاء، أن الاستعدادات لمشروع "طريق التنمية" وصلت الى مرحلتها النهائية حيث تجري مناقشات حول التمويل.

ووصفت صحيفة "يني شفق" التركية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، المشروع بـ"الضخم" للربط بين العراق وتركيا، ونقلت عن الوزير التركي قوله "نسعى لبدء (المشروع) في العام 2025".

وذكرت الصحيفة التركية، الى ان "طريق التنمية" هو بمثابة طريق تجاري مهم يربط العراق وتركيا بالسكك الحديدية والطرق والموانئ والمدن، حيث ستربط السكك الحديدية والطرق السريعة على طول 1200 كيلومتر، ميناء الفاو الكبير، الذي يسعى ليكون إأكبر ميناء في الشرق الاوسط، كما وصفت "طريق التنمية" بانه بمثابة "طريق الحرير العراقي"، وهو يقام كطريق بديل لقناة السويس لتسهيل التجارة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وحول الانفجارات في لبنان، قال الوزير التركي للصحيفة ان أجهزة "البايجر" لا تستخدم تقريبا في تركيا، مضيفا "بامكاني القول بوضوح انه لا يوجد خطر في تركيا" بالنسبة لاجهزة الاستدعاء "البايجر".

ونقلت الصحيفة عن عبد القادر أورال اوغلو قوله "اننا نتصدى لأكثر من 400 هجوم الكتروني يوميا"، مضيفا ان تركيا من بين افضل 10 دول متقدمة في مجال الامن السيبراني.