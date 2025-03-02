تركيا: خط النفط العراقي جاهز منذ عام ونسعى لتشغيله بأقصى طاقته

شفق نيوز/ أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم الأحد، أن بلاده تسعى لجعل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا تعمل بأقصى طاقتها، فيما أشار إلى أن الخط جاهز منذ أكثر من عام.

وقال بيرقدار، بحسب وسائل إعلام عربية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الخط جاهز منذ عام ونصف العام بالفعل، ونريد أن يُستخدم خط الأنابيب التركي العراقي، خاصة خطّي الأنابيب بطول 650 كيلومتراً من سيلوبي إلى جيهان".

وأضاف بيرقدار، "نريد أن يذهب بعض النفط الذي يمرّ عبر هذا الخط إلى المصفاة في قرق قلعة وأيضاً بالسفن عبر جيهان إلى المصافي في تركيا أو إلى مصافٍ مختلفة في العالم كي يتسنى استخدام الخط بأقصى طاقة".

كما تابع بيرقدار، بالقول إن "مشروعاً مزمعاً لمسارٍ تجاري يشمل تركيا والعراق، والذي يطلق عليه اسم مشروع طريق التنمية، يتضمّنُ بناء خط أنابيب يصل إلى الخليج، وذلك لتدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا".

توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى تركيا في (مارس/ آذار 2023) عقب قرار غرفة التجارة الدولية التي طالب أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرّح بها بين 2014 و2018.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن وفداً من حكومة إقليم كوردستان، وصل إلى العاصمة بغداد، لوضع اللمسات الأخيرة على ملف استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي.

هذا ودعت وزارة النفط الاتحادية، أمس السبت، الشركات النفطية العالمية المنضوية تحت مظلة "أبيكور" والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لحضور اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 آذار 2025.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان، أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.