تركيا تأمل تنفيذ مشروع طريق التنمية مع العراق في غضون أشهر

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، عن أمله بالانتقال إلى مرحلة التنفيذ بمشروع طريق التنمية الحيوي مع العراق في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية تصريحات عن فيدان قال فيها، "نأمل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ في غضون أشهر لمشروع طريق التنمية (التركي ـ العراقي)، الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل الرفاه والاستقرار في الشرق الأوسط"

وأردف بالقول إن ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة تركيا.