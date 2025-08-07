تركيا تواجه تحديات في تصدير الدقيق بعد خفض العراق وارداته منها

شفق نيوز- متابعة

تواجه تركيا تحديات في تصدير الدقيق بعد أن خفض العراق وارداته منها.

وقالت شركة "بلاتس"، وهي جزء من "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس"، إن تركيا وهي أكبر مُصدّر للدقيق في العالم، تواجه تحديات في صادرات الدقيق نتيجة انخفاض الواردات من العراق، الذي يدعم الإنتاج المحلي من القمح والدقيق من خلال الدعم وتشديد لوائح الاستيراد، بحسب بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز.

وأشارت إلى أن تركيا تواجه ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج المحلي وضرائب الاستيراد من دول مثل جنوب السودان، مضيفة أن سوق القمح التركي انخفض بنسبة 2.5% ليصل الطن المتري الواحد منه 233 دولاراً.

ويظل المشترون متفائلين بشأن المزيد من انخفاض الأسعار، ويتوقعون أن تصل الأسعار إلى 230 دولاراً للطن مع حصاد المزيد من القمح، وخاصة من المناطق الوسطى وفولغا في روسيا.