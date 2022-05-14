تركيا بصدد إنشاء مدينتين صناعيتين في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخباز، يوم السبت، عن مباحثات مع تركيا بهدف إنشاء مدينتين صناعيتين في محافظة نينوى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في جامعة نينوى على هامش الندوة التي عقدتها الوزارة تحتَ عنوان ( التطبيقـات الصناعيـة ودورها فـي تحقيـق الأمن الغذائي).

وتطرق الوزير إلى إنشاء مدينتين صناعيتين في المُحافظة من خِلال المُباحثات مع الجانب التركي، مُشيراً إلى أنَّ وفداً تركياً سيقوم بزيارة المُحافظة من أجل الإطلاع على الأراضي المُخصصة لإنشاء المُدن بتخصيص أرض في تلعفر من قِبل المُحافظة لإنشاء مدينة صناعية إضافةً إلى إيجاد أرض وموقع مُناسب داخل مدينة الموصل لتكون مدينة صناعية مُتخصصة في المجالات الغذائية والدوائية وغيرها.

كمـا تطرقَ الخباز إلى الإتفاقية الثُلاثية بينَ العراق ومصر والأردن التي شَمِلَت توقيع مُذكرة التكامُل الصناعي والإقتصادي وأكدت على الإسراع في تنفيذ حزمة مشروعات مُشتركة وتعزيز الشراكة الفاعلة وآليات التنسيق الثُلاثي وعِدة مواد للتعاون والتكامُل الصناعي والتكافؤ الحيوي والتنسيق وتسوية الخلافات وغيرهـا .