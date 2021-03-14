سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا تعلن دخول مذكرة التفاهم مع العراق بشأن المياه حيز التنفيذ قريبا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-14T04:42:07+0000
تركيا تعلن دخول مذكرة التفاهم مع العراق بشأن المياه حيز التنفيذ قريبا

شفق نيوز/ أعلن السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز أن مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده والعراق بشأن المياه، ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

وقال يلدز وفقا لوكالة "الاناضول"، إن "تركيا تنظر بإيجابية للتعاون مع العراق بخصوص المياه.. تركيا قدمت عام 2019 خطة عمل بشأن مشكلة المياه إلى الجانب العراقي حينها، تضمنت خططا ومشاريع في مناطق محددة حسب حاجتها إلى المياه".

وأضاف: "التباين في وجهات النظر بين أنقرة وبغداد في موضوع المياه، ينبع من نظرة العراق إلى القضية على أنها مشكلة تقاسم للمياه.. للمشكلة خطوط أبعد من حصص المياه، وتكمن في عدم استخدام العراق للمياه بالشكل الأمثل".

وتابع: "القحط عام 2018، والسيول عام 2019، أظهرا أن العراق لا يستغل موارده المائية بشكل صحيح"، مؤكدا استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع العراق، سواء من الناحية التقنية أو من حيث الموارد البشرية.

وجاءت تصريحات السفير التركي على هامش  مؤتمر المياه الدولي الأول في بغداد، الذي يشارك فيه وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد ومبعوث الرئاسة التركية إلى العراق فيصل أر أوغلو عبر اتصال مرئي، بالإضافة إلى ممثلين عن سوريا والأردن وهولندا.

ووقع البلدان في ديسمبر عام 2014 مذكرة تفاهم في مجال المياه تتضمن 12 مادة، أبرزها التأكيد على أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، والتأكيد على أهمية تقييم الموارد المائية.

related

العراق يطرح على تركيا ملف السدود.. ايران: القضية تواجه المصاعب

Date: 2019-10-06 14:03:51
العراق يطرح على تركيا ملف السدود.. ايران: القضية تواجه المصاعب

العراق يعلن "مؤشرات ايجابية" مع تركيا بشأن دجلة والفرات

Date: 2019-07-31 21:18:36
العراق يعلن "مؤشرات ايجابية" مع تركيا بشأن دجلة والفرات

العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى دولتين

Date: 2020-09-24 19:13:30
العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى دولتين

تركيا تعلن اجراء جديدا بشأن السد "الكارثي" بالنسبة للعراق

Date: 2020-05-12 07:39:45
تركيا تعلن اجراء جديدا بشأن السد "الكارثي" بالنسبة للعراق

سد تركي يقضي على بلدة كوردية عمرها 12 ألف عام

Date: 2019-10-06 10:14:44
سد تركي يقضي على بلدة كوردية عمرها 12 ألف عام

العراق يحظر مادة غذائية تركية وأنقرة تتهمه بمحاباة ايران

Date: 2019-07-03 17:23:42
العراق يحظر مادة غذائية تركية وأنقرة تتهمه بمحاباة ايران

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

Date: 2021-02-07 18:45:55
20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

العراق الواجهة الأولى لمعجون الطماطم التركي

Date: 2020-09-16 05:48:48
العراق الواجهة الأولى لمعجون الطماطم التركي