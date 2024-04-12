تركيا تعلن تشكيل مجلس وزاري بين "انقرة وبغداد" لمتابعة مشروع "طريق التنمية"

شفق نيوز/ كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو اليوم الجمعة، عن قرار (تركي-عراقي) لإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ"المجلس الوزاري" لمتابعة مشروع "طريق التنمية".

وقال أورال أوغلو، في بيان إن الزيارة التي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجرائها إلى بغداد، نهاية الشهر الجاري، ستتناول قضايا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مشروع "طرق التنمية".

و"طريق التنمية" مشروع اقتصادي يهدف لربط العراق بتركيا عبر طرق برية وسكك حديدية بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وأشار أورال أوغلو، إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن "طريق التنمية"، وعقد مفاوضات وزارية بين البلدين لتطوير التعاون.

وذكر أن أنقرة احتضنت في هذا الصدد محادثات فنية بإشراف وزارة النقل والبنية التحتية ومشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والتجارة التركيتين، ووفد عراقي، يضم ممثلين من رئاسة الوزراء ووزارة النقل والهيئة العامة للجمارك.

وأضاف: "نتيجة لاجتماعاتنا المنتظمة مع العراق، قررنا إنشاء آلية شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين".

ولفت أورال أوغلو، إلى أنه أجرى في الفترة الماضية محادثات مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، اتفقا خلالها على البدء في إنشاء الآلية على غرار المجالس الوزارية القائمة بين تركيا والمجر وصربيا.

وأوضح أنهم ينتظرون مشاركة الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى جانب تركيا والعراق في المجلس الوزاري.