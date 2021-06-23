تركيا تعد العراق وأربع دولٍ أخرى اسواقاً رئيسية لصادراتها من الفواكه والخضر

شفق نيوز/ أعلنت جمعيات المصدرين في البحر الأبيض المتوسط التركية (AKİB)، يوم الاربعاء، أن خمس دول بضمنها "العراق" اسواقاً رئيسية لصادراتها من الفواكه والخضر.

وقال منسق الجمعيات ورئيس جمعية مصدري الفواكه والخضروات في البحر المتوسط نجدت سين في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا من الفواكه والخضروات الطازجة في مايو/ ايار بلغت 201.2 مليون دولار بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".

واضاف أن" 65 في المائة من سوق التصدير لقطاع الفواكه والخضروات التركي الطازج في ايار ذهبت الى 5 دول، والتي تعتبر أسواقنا الرئيسية هي روسيا ورومانيا والعراق وألمانيا وأوكرانيا"، مبيناً أن "جنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط هي البلدان التي حققنا فيها زيادة كبيرة في الصادرات".

وأشار إلى أن "صناعتنا بدأت تركز على زيادة تنوع السوق في الصادرات ، وفي إحراز تقدم كبير في الوصول إلى الأسواق البديلة".

وكان اتحاد المتوسطي لمصدري الفاكهة والخضروات الطازجة التركية، أعلن نهاية شهر آيار الماضي، أن العراق جاء ثالثا كأكبر مستورد للفواكه والخضر من تركيا خلال شهر نيسان الماضي.

يذكر أن العراق يستورد معظم الفواكه والخضر التي يحتاجها من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، في وقت تقوم وزارة الزراعة بحظر بعض المنتجات بين الحين والاخر وفقا لتوفرها في السوق المحلية.