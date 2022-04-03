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تركيا تطرح عرضا على بغداد لإنشاء غابات في المحافظات العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-03T11:38:13+0000
تركيا تطرح عرضا على بغداد لإنشاء غابات في المحافظات العراقية

شفق نيوز/ طرح السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، يوم الأحد، على وزارة الزراعة مشروع إنشاء غابات في المحافظات العراقية وبالخصوص الجنوبية منها لمكافحة ظاهرة التصحر في البلاد.

وذكرت وزارة الزراعية العراقية في بيان، ان وزيرها محمد الخفاجي استقبل اليوم السفير غوناي، لبحث أطر التعاون الزراعي بين البلدين.

ووغفا للبيان فإن الجانب التركي طرح إمكانية التعاون في مجالات مكافحة التصحر من خلال عرض مشروع انشاء غابات في مختلف المحافظات العراقية ولاسيما الجنوبية وما يتوجب به من دراسة انواع الاشجار التي تنسجم مع البيئة في العراق، فضلا عن مجالات زراعية تتعلق بملف الدواجن والاعلاف وتقانات الري المتطورة.

ونقل البيان عن الخفاجي، ان هذه المبادرة سيتم طرحها على مجلس الوزراء، ليتم دراستها واستحصال الموافقات الأصولية بذلك.

واضاف، بأن هناك قرارات صدرت مؤخرا هي داعمة للقطاع الزراعي والامن الغذائي في البلاد.

وأردف الوزير بالقول ان هناك مبالغ تم رصدها لدعم القطاع الزراعي لمواجهة الازمة الغذائية خلال الفترة القادمة، مشيرا الى الميزات الكثيرة لتقانات الري وتقليل الاستهلاك بنسبة 40%.

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