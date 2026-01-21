تركيا تصدر مشمشاً مجففاً إلى العراق بأكثر من 24 مليون دولار خلال عام

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت تركيا، يوم الأربعاء، تصدير مشمش مجفف إلى العراق بقيمة تجاوزت 24 مليون دولار خلال العام الماضي 2025.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة مالطية، أوغزهان عطا صادق، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن المقاطعة صدّرت المشمش المجفف إلى دول العالم خلال العام الماضي 2025 بمبلغ بلغ 334 مليوناً و979 ألف دولار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تصدرت الدول المستوردة للمنتج بقيمة 44 مليوناً و576 ألف دولار، تلاها العراق بقيمة 24 مليوناً و625 ألف دولار، ثم ألمانيا بقيمة 21 مليوناً و187 ألف دولار.