تركيا تشهد ارتفاعاً ملفتاً بعدد العقارات المباعة والعراقيون ثاني أكثر الشعوب شراءً

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر شباط الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 54.9٪ في شباط 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 4 آلاف و591 منزلًا، حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع ألف و958 منزلا، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات الف و99 منزلًا، ثم انقرة بواقع 288 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال شهرين من العام الحالي 2022 وهما كانون الثاني و شباط 8 الاف و777 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 55.6% عن الفترة نفسها من العام السابق".

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 711 منزلا"، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 633 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 509 منازل وكازخستان رابعا بعدد 197 منزلا، والمانيا خامسا وبعدد 169 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون على أراضي بلاده.