تركيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار نهاية العام 2022

شفق نيوز/ ذكر رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال أبو بكر، يوم الجمعة، أن دولة تركيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع إقليم كوردستان وباقي مناطق العراق إلى 20 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال قمة التجارة والاستثمار بين تركيا وإقليم كوردستان المنعقدة في مدينة مرسين التركية.

وقال أبو بكر في كلمته، إنه في السنوات الماضية تعززت العلاقات التجارية بين الإقليم وتركيا، مردفا بالقول "بما يتعلق بمحافظة السليمانية فإنه في الأعوام الخمسة الماضية تمكنا من توسيع حجم التبادل التجاري بين الجانبين وان نستقدم أكبر عدد من الشركات الى المحافظة بالتعاون مع التجار المحليين".

وأضاف أن دولة تركيا تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع الإقليم وباقي مناطق ومدن العراق الى 20 مليار دولار مع حلول نهاية العام 2022، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 11 مليار دولار لغاية شهر تموز/يوليو الماضي.

كما أشار ابو بكر إلى أنه تم شراء 8 آلاف وحدة سكنية في تركيا من قبل السكان في الإقليم وباقي محافظات العراق،، مؤكدا أن أعداد السائحين العراقيين الوافدين على تركيا ارتفع بنسبة كبيرة جدا.

بدوره قال وزير ادارة ملف شؤون المكونات في اقليم كوردستان آيدن معروف في كلمة له خلال القمة، إن العلاقات بين اقليم كوردستان وتركيا وصلت إلى مستوى جيد جدا وهي سائرة نحو المزيد من التطور والقوة، مؤكدا أن هذا يصب في مصلحة المواطنين والمنطقة بأسرها.

وقا ايضا ان اقليم كوردستان من الناحية السياسية والامنية لديه استقرار جيد جدا ومنها ندعو التجار والمستثمرين في تركيا الى زيارة الإقليم والمساهمة في النشاطات والفعاليات التجارية.