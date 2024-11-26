تركيا تستثمر نحو 20 مليار دولار بـ"طريق التنمية" والعراق يؤكد: المشروع يعزز علاقاتنا

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستنفذ استثمارات بقيمة 19.9 مليار دولار، لبناء السكك الحديدية والطرق البرية المرتبطة بمشروع "طريق التنمية"، في حين قال مسؤول عراقي إن المشروع سيعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وأشار أورال أوغلو في تصريحات لوكالة "أنباء الاناضول"، إلى وجود استثمارات جارية ومخططة للسكك الحديدية في إطار المشروع الذي سيؤدي دورا في تعزيز التعاون الإقليمي.

وأضاف: "سيكون هناك خط سكة حديد بطول ألفين و94 كيلومترا في تركيا ضمن نطاق طريق التنمية".

وأردف: "ولهذا سنبني خطوط سكك حديدية بطول 1655 كيلومترا باستثمار 17.9 مليار دولار، ليرتبط بخطوط السكك الحديدية الحالية التي يبلغ طولها 439 كيلومترا".

وأردف: "يستمر بناء 928 كيلو متر من السكك الحديدية التي خصصنا لها 7.1 مليار دولار، ووضعنا خطط لبناء 727 كيلومتر الباقية".

وذكَّر بوجود استثمارات في الطرق السريعة ضمن نطاق المشروع، وأنه سيتم بناء إجمالي 331 كيلومترا من الطرق السريعة، بقيمة ملياري دولار، ضمن 1924 كيلومتر من الطرق البرية المشمولة في المشروع داخل تركيا.

وتابع: "سيلعب مشروع طريق التنمية دورا في زيادة التعاون الإقليمي، وعندما يتم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة ضمن نطاق المشروع، سيكون مجموع استثمارنا 19.9 مليار دولار".

في السياق، قال نائب وزير الخارجية العراقي هشام العلوي، إن مشروع "طريق التنمية" سيعزز التكامل الاقتصادي بين العراق وتركيا.

وفي حديث للأناضول، قال العلوي إن العلاقات بين العراق وتركيا مهمة ومتنوعة، ومبنية على تاريخ وثقافة مشتركة أصيلة، وتاريخ من المنفعة المتبادلة.

وأشار إلى أن العراق وتركيا تقومان بأعمال مشتركة في كثير من المجالات.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في نيسان/أبريل الماضي، وزيارات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير خارجيته (فؤاد حسين) إلى تركيا أسهمت في تطوير العلاقات على أساس المصالح المشتركة.

وذكّر بتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة، واتفاقيات تسمح للجانبين بسد الفجوات وتطوير العلاقات الثنائية.

وأوضح الوزير أن مشروع "طريق التنمية" مهم بالنسبة للعراق ودول المنطقة، وأن العراق وتركيا من الدول التي ستستفيد من هذا المشروع.

وقال: "سيعمل مشروع طريق التنمية على تعزيز التكامل الاقتصادي بين العراق وتركيا، وسيسهل أيضا نقل البضائع والمسافرين بين البلدان".

وأضاف: "الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ستستمر في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الرؤية المشتركة".

يشار أنه في 22 أبريل/نيسان الماضي وقَّعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية" برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.