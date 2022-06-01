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تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-01T07:46:15+0000
تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30%

شفق نيوز/ رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30%، حسب ما أعلنت شركة بوتاش الحكومية المسؤولة عن استيراد الطاقة.

وزاد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بـ 40% لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبـ10% لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.

وقالت بوتاش أيضا إن أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3%.

وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط على شركة بوتاش لزيادة الأسعار.

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