تركيا تحدد موعد استكمال "طريق التنمية" مع العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل التركي والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، يوم الجمعة، عن عزم بلاده العمل قريباً جداً على استكمال اتفاقية مشروع "طريق التنمية" مع العراق لتقوية الترابط الإقليمي.

وقال الوزير لصحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، وترجمتها وكالة شفق نيوز، إن "تركيا تمثل جسراً طبيعياً في الممر الشرقي الغربي الذي يربط آسيا وأوروبا، وهي لاعب محوري في الممرات الشمالية الجنوبية الممتدة من القوقاز إلى أفريقيا".

وأكد على "أهمية الموقع الجغرافي والاقتصادي الإستراتيجي لتركيا، ودورها المحوري في كل من مشروع الممر المركزي ومشروع طريق التنمية".

وبحسب الوزير التركي، فإن تركيا تعتبر "بمثابة حجر الأساس في سلامة عمل ممرات النقل العابرة للقارات"، مضيفاً أنه "مع الطرق الأخرى التي سيتم ربطها بهذه الشرايين الرئيسية، فإن إمكانات النقل عبر تركيا ستتزايد عدة مرات".

بدوره أشار وزير التجارة التركي عمر بولات، إلى أن "الاقتصاد العالمي شهد تحولاً عميقاً وصدمات كبيرة في السنوات الماضية، مما أدى إلى تباعد عالمي وتباطؤ النمو".

وحذ الوزير من "الظروف التنافسية غير المتكافئة في التجارة العالمية والتوترات التجارية بين الكتل الاقتصادية الكبرى، ومن تأثر التجارة الدولية بتحديات اضطرابات سلسلة التوريد والحواجز اللوجستية والصراعات الجيوسياسية".

ترجمة وكالة شفق نيوز