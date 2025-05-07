تركيا تحدد مسار نقل البضائع من العراق الى أوروبا عبر "طريق التنمية"

شفق نيوز/ صرّح نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، بأن مشروع "طريق التنمية" الذي يجمع بلاده وقطر والإمارات والعراق يهدف إلى ربط دول الخليج بأوروبا عبر خط سكك الحديد.

وقال يلماز في مقابلة مع جريدة "الشرق" القطرية، إن مشروع طريق التنمية يهدف الى نقل البضائع من الهند وجنوب آسيا ودول الخليج العربي إلى ميناء الفاو، جنوب العراق، ومنه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشمل ذلك خطوط أنابيب الغاز والنفط مستقبلاً، مردفا بالقول إنه "من المقرر بناء ما يقارب 1200 كيلومتر من الطرق والسكك الحديدية من ميناء الفاو إلى تركيا".

وأوضح يلماز أن مشروع طريق التنمية، الذي سيمر عبر تركيا، الخليج سيربط بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية التركية، أن المشروع بدأ في أوائل عام 2022، ولم يدخل مرحلة الإنشاء، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2030، ويتوقع أن تبلغ تكلفته حوالي 20 مليار دولار أمريكي.

وتابع بلماز، القول إنه "تم الانتهاء من التصميم الأولي للمشروع، كما تم إنجاز تقرير الجدوى بشكل كبير"، مضيفا أنه "تم إطلاع الجانب العراقي على ملاحظاتنا بشأن تقرير الجدوى. ومن المتوقع أن يوضح الجانب العراقي مسائل التنفيذ والتمويل".

ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.

وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.

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