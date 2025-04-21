تركيا تجري محادثات للتنقيب عن النفط والغاز في العراق

شفق نيوز/ كشف وزير الطاقة ألب ارسلان بيرقدار، يوم الاثنين، عن عزم بلاده إجراء محادثات للتنقيب عن النفط والغاز في العراق، وتخطط أيضا لأعمال التنقيب في بلغاريا وليبيا.

وقال بيرقدار، للصحفيين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن "الشركة التركية المملوكة للدولة (بتروليري أنونيم أورتاكليجي) من المحتمل أن توقع اتفاقية مع شركة أجنبية غير محددة في الشهر المقبل للبحث عن الطاقة في الجزء البلغاري من البحر الأسود".

وأضاف: "بالنسبة لبلغاريا، ستضيف إلى الصفقات بعد أن اختارت البلاد في أواخر العام الماضي وحدة من (شل بي إل سي) لاستكشاف النفط والغاز في البحر الأسود".

وأشار الوزير التركي، إلى أن "الشركة التركية مهتمة أيضا بليبيا، التي أطلقت أول مناقصة استكشاف لها منذ أكثر من 17 عاما في مارس/آذار الماضي، وكذلك الحقول في العراق وأذربيجان وتركمانستان".

سعت تركيا، التي تعتمد بالكامل تقريبا على النفط والغاز المستورد، إلى زيادة الإنتاج في الداخل والخارج في السنوات الأخيرة، وفقاً لبلومبيرغ.

وتريد أنقرة الاستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح مركزا للغاز وتلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، وتجري محادثات مع بلغاريا لاستكشاف خيارات لزيادة قدرة نقل الغاز على حدودها المشتركة لتعزيز التدفقات إلى أوروبا.