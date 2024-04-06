تركيا تتوقع أن تتجاوز حجم صادراتها للعراق 16 مليار دولار في العام 2024

شفق نيوز/ كشف رئيس الجمعية الدولية للصناعيين ورجال الأعمال في تركيا والعراق نواف قليج، يوم السبت، أن صادرات تركيا من السلع إلى العراق خلال العامين الماضيين تجاوزت 25 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام الحالي 16 مليار دولار.

وقال قليج في تصريح ، لوكالة شفق نيوز، إن "رجال الأعمال الأتراك يبذلون جهودا حثيثة لرفع حجم التجارة الخارجية لبلادهم مع العراق"، معتبرا العراق واحد من أهم البلدان "المستوردة للمنتجات التركية التي تمتاز بجودة عالية، وعليها طلب في عموم السوق التجارية العراقية".

ولفت الى أن "صادرات تركيا الى العراق في العام 2022 بلغت نحو 13 مليارا و700 مليون دولار، وفي العام 2023 بلغت 12 مليار دولار، و675 مليون دولار، وهذه الصادرات لمعظم المواد الصناعية وباقي القطاعات".

كما أكد قلنج أن" العام الحالي 2024 نتوقع ان ترتفع حجم الصادرات التركية الى العراق بحدود 16 مليار دولار"، منوها الى أن "العراق يأتي في مقدمة الدول المستوردة للبضائع التركية".

وعن صادرات العراق الى تركيا بين قلنج أن" صادرات العراق البترولية الى تركيا بلغت بحدود 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين وهناك صادرات ومنتجات اخرى عراقية تدخل الى تركيا تحقق إيرادات مالية للعراق".

وعن أهم منافذ الدخول للحركة التجارية بين تركيا والعراق قال قلنج إن "منفذ ابراهيم الخليل في دهوك بإقليم كوردستان العراق يعتبر المنفذ الرئيسي للحركة التجارية وتصل الى نسبة 90 بالمائة منه، وكذلك لدينا منافذ بحرية مع العراق في البصرة التي هي الاخرى من المنافذ التجارية المهمة للعراق وتركيا".

وأشار الى أن "إقليم كوردستان بوابة مهمة للحركة الاقتصادية بين العراق وتركيا، ولها تأثير مباشر على الحركة التجارية بين البلدين، وهي من الأسواق التجارية الواعدة والمهمة في الخارطة التجارية الدولية".