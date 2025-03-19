تركيا تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة عقب هبوطها أمام الدولار

شفق نيوز/ تدخلت تركيا، اليوم الأربعاء، في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة عقب هبوطها إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار.

وبحسب بلومبرغ بلغت خسائر نحو 10% أمام العملة الأميركية ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 40 ليرة، عقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو-

وقالت بلومبرغ إن البنوك التركية تبيع نحو 8 مليارات دولار لدعم الليرة.

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتخذ خطوات لضمان استقرار الأسواق، في أعقاب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية وتراجع بورصة إسطنبول.

وقال شيمشك، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "كل ما هو ضروري يتم اتخاذه لضمان عمل الأسواق بشكل صحي"، مؤكداً أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة "مستمر بعزيمة".

وتراجعت الليرة التركية بشدة، وأدت موجة بيع واسعة في سوق الأسهم إلى وقف التداول، كما قفزت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بعدما أقدم المستثمرون على بيع الأصول التركية عقب اعتقال منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مما زاد من المخاطر السياسية.