تركيا: إبراهيم الخليل سجل مرور أكبر عدد مركبات تجارية في 2020

شفق نيوز/ قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، يوم الاربعاء، إن معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع إقليم كوردستان (خابور من الجانب التركي) سجل أكبر مرور لعدد المركبات التجارية خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن الوزيرة قولها إن "العام الماضي لم يشهد تباطؤا في الحركة التجارية عند البوابات الجمركية التي سجلت دخول وخروج 3.4 ملايين مركبة تجارية".

واضافت بكجان أن بوابة خابور (إبراهيم الخليل) سجلت مرور أكبر عدد من المركبات التجارية بواقع مليون و90 ألف مركبة، تبعتها في المرتبة الثانية بوابة "قابي قولة" الحدودية مع بلغاريا بواقع 704 آلاف مركبة، وبوابة "سارب" الحدودية مع جورجيا بـ 315 ألف مركبة.

وتأثرت حركة التجارة العالمية خلال 2020، خاصة خلال الأسابيع الأولى من إجراءات دولية لمنع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعاود نشاطها لاحقا لكن بوتيرة أقل، بفعل تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.

وشددت بكجان على أن "القيود المشار إليها تشكل تحديا كبيرا للشحن الدولي ونقل البضائع، مشيرة الى أن "تركيا أظهرت ردة فعل سريعة على هذا الوضع؛ من خلال تطبيق العمل بطريقة التجارة غير التلامسية في البوابات الرئيسة والموانئ."

واكدت انه"بفضل التدابير السريعة المتخذة، ضمنت وزارة التجارة التركية استمرار تدفق الشحنات التجارية خلال فترة الوباء.. بينما حركة الشحنات التجارية حققت نجاحات خلال 2020، رغم انخفاض في عبور مركبات نقل الركاب على البوابات الحدودية".

وتمتلك تركيا 203 بوابات ومعبرا حدوديا، 30 منها برية، و8 مخصصة للسكك الحديدية، و101 بحرية، و64 جوية، يجري العمل فيها بإشراف 151 مديرية جمركية، تعمل مع المناطق الحرة والإدارات الجمارك.