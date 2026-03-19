تركيا.. العراقيون ثالث أكثر الجنسيات شراءً للمنازل

شفق نيوز- بغداد / انقرة

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، أن العراقيين جاءوا في المرتبة الثالثة عالميًا بشراء المنازل في تركيا لشهر شباط/ فبراير الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان مبيعات المنازل في تركيا خلال ذلك الشهر سجلت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الوحدات المباعة 124,549 منزلًا مقابل 112,818 منزلًا في فبراير 2025، ما يعكس نموًا واضحًا في نشاط السوق العقاري.

ووفقًا للتقرير نفسه، فقد بلغ عدد المنازل المباعة للأجانب حوالي 1,457 وحدة خلال الشهر، وهو رقم يعكس تراجعًا نسبيًا في مشتريات الأجانب مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأوضحت الإحصاءات أن العراقيين احتلوا المركز الثالث بين الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال فبراير، بعد كل من الروس بـ256 منزلاً والإيرانيين بـ133 منزلاً، حيث اقتنى العراقيون 106 منازل خلال الشهر، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين العراقيين في العقار التركي كخيار استثماري أو سكني.

وجاء ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال فبراير على النحو التالي، حيث تصدّر الروس القائمة، ثم الإيرانيون، تلاهم العراقيون في المركز الثالث، ثم الأوكرانيون، و الالمانيون، والصينيون، والبريطانيون، والأمريكيون، و الكازاخستانيون.