ترقب لانخفاض بأسعار الدولار بعد اجتماعات واشنطن وارتفاع مبيعات المركزي

شفق نيوز/ رجح مصدر حكومي مسؤول، اليوم الأحد، انخفاض سعر صرف الدولار بشكل تدريجي مع ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي، مبينا ان الاجتماع الاخير للبنك مع الخزانة الأمريكية سهل إجراءات التحويل الخارجي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "بوادر انخفاض الدولار بدأت تدريجيا مع ارتفاع مبيعات البنك المركزي هذا اليوم، وذلك عقب أن تخطت 300 مليون دولار"، مؤكدا ان "اليوم الأحد والأيام القادمة ستشهد انخفاضا تدريجيا لسعر صرف الدولار امام الدينار ليصل إلى سعر قريب من السعر الرسمي بنمرة أو نمرتين".

وأضاف المصدر الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أن "اجتماع البنك المركزي مع الخزانة الأمريكية سهّل الكثير من الإجراءات التي كانت تقف أمام التحويلات الخارجية"، موضحاً أن "التحويلات الخارجية تتم جميعها عن طريق المنصة الإلكترونية التي باشر بها البنك مسبقا بالشكل الذي يمنع غسل الأموال والتهريب".

يذكر أن مبيعات البنك المركزي ارتفعت هذا اليوم لأكثر من 305 ملايين دولار، ذهبت معظمها كحوالات خارجية.

وقامت الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار الى 130 الف دينار مقابل 100 دولار، بعد أن عجزت عن إيقاف تدهور سعر صرف الدولار في السوق الموازي عقب وصوله خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 170 ألف دينار.

واجتمع البنك المركزي يوم الخميس الماضي مع البنك الفدرالي الامريكي والخزانة الامريكية في مسعى لتحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي.