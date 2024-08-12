ترقب الرد الإيراني يهوي بالبورصة الاسرائيلية والشيقل

شفق نيوز/ هبط الشيقل الإسرائيلي 1.5 بالمئة مقابل الدولار، كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران وحزب الله اللبناني.

وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيقل للدولار بحلول الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، نزولا من 3.72 شيقل يوم الجمعة، وأعلى من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيقل.

وقال يوني فانينج كبير الخبراء الاستراتيجيين في بنك طفحوت مزراحي "لا يزال لدينا توقعات كبيرة تتعلق بتداعيات الرد الإيراني، وهو ما يولد أيضا بعض التقلبات".

وارتفع الشيقل 0.1 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية أغسطس، لكن العملة فقدت خمسة بالمئة من قيمتها على مدى العام الماضي.

وعانت عملات الأسواق الناشئة هذا العام بسبب قوة الدولار.

وقال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات الأجنبية في إن.تاتش كابيتال ماركتس "يجد الشيقل صعوبة في الاحتفاظ بمكاسب الأسبوع الماضي وسط مخاوف متزايدة من أن هجوم إيران على إسرائيل قد يكون وشيكا، وذلك بناء على تعليقات من مسؤولين من الجانبين".

ونقلت وكالات أنباء إيرانية، الجمعة، عن نائب قائد الحرس الثوري قوله إن طهران تستعد لتنفيذ المرشد علي خامنئي "بمعاقبة إسرائيل بشدة" بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أثناء وجوده في طهران في 31 يوليو تموز.

وذكر تقرير أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، الأحد، أن إيران تستعد لهجوم عسكري واسع على إسرائيل.

وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في تيليمر "توقعات وقف إطلاق النار منخفضة، وتتراجع ويظل شبح الانتقام الإيراني حاضرا".

وانخفضت مؤشرات الأسهم في تل أبيب بين 1.25 بالمئة إلى 1.5 بالمئة.