ترجيحات باستمرار تدفق النفط بين العراق وتركيا مع بحث تمديد الاتفاق

شفق نيوز- إسطنبول

رجّح مصدران تركيان، يوم الخميس، استمرار تدفق النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، في وقت تواصل فيه بغداد وأنقرة مفاوضاتهما لتمديد الاتفاق الخاص بتشغيل خط الأنابيب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقاً لرويترز.

وقال أحد المصدرين إن خط أنابيب العراق – تركيا، الذي يمثل المنفذ الوحيد العامل لتصدير النفط العراقي، سيواصل عملياته في الوقت الذي تستمر فيه المباحثات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق جديد.

وانتهى العمل بالاتفاق الثنائي، الذي استمر لعقود، يوم الاثنين الماضي، إلا أن بغداد وأنقرة لم توقعا تمديداً جديداً خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء.

ولم تصدر وزارة الطاقة التركية أو وزارة النفط العراقية أي تعليق رسمي بشأن سير المفاوضات حتى الآن.

وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن البلدين توصلا إلى تفاهم مبدئي بشأن تمديد الاتفاق لمدة عام، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي ، أن الجانبين يسعيان إلى توقيع اتفاق تعاون شامل في مجال الطاقة "في أقرب وقت ممكن".

ومن المتوقع أن يمنح التمديد المرتقب مهلة لاستكمال التفاوض بشأن اتفاق أكثر شمولاً، في ظل رغبة تركيا بالاستفادة الكاملة من خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته 1.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية تمديده إلى حقول النفط في جنوب العراق.

وأظهرت بيانات تركية أن خط الأنابيب ينقل حالياً نحو 170 ألف برميل من النفط يومياً.