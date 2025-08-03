ترتيب متأخر وتحديات مستمرة .. العراق في مؤشر التنمية البشرية لـ 2025

شفق نيوز - بغداد

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تقريره السنوي لمؤشر التنمية البشرية لعام 2025.

وجاء العراق في مرتبة متأخرة نسبيًا، حيث احتل المركز الـ 126 عالميًا، والمرتبة الـ 14 عربيا، ضمن فئة "متوسط التنمية البشرية"، ما يعكس استمرار التحديات التي يواجهها البلد في مجالات الصحة والتعليم والدخل الفردي.

وسجل العراق مؤشر تنمية بشرية بلغ 0.695، وهو ما يضعه خلف غالبية الدول العربية، ويؤكد على الحاجة لتكثيف الجهود في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

و ترتيب الدول العربية في تقرير التنمية البشرية للعام 2025 كالاتي:

جاءت الإمارات أولًا عربيًا وفي المرتبة الـ 15 عالميًا، تلتها السعودية في المرتبة الـ 37، ثم البحرين في المرتبة الـ 38.

وحلت قطر رابعًا عربيًا في المرتبة الـ 43 عالميًا، تليها سلطنة عُمان في المرتبة الـ 50، ثم الكويت في المرتبة الـ 52.

أما في شمال إفريقيا، فقد احتلت الجزائر المرتبة الـ 96 عالميًا، تلتها الأردن ومصر بالتساوي في المرتبة الـ 100، ثم لبنان في المرتبة الـ 102، وتونس في المرتبة الـ 105، تليها ليبيا في المرتبة 115.

وجاءت المغرب في المرتبة الـ 120 عالميًا، تلتها مباشرة العراق في المرتبة الـ 126، ليكون بذلك في مؤخرة الترتيب العربي.

ورغم الثروات الطبيعية الكبيرة، لا يزال العراق يواجه تحديات في مجالات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، إلى جانب مشكلات الحوكمة والفساد والنزاعات.

ويأمل المتخصصون أن تشكل مشاريع إصلاح البنية التحتية والتعليم والاستثمار في الطاقة والموارد البشرية، حجر الأساس لرفع ترتيب العراق في السنوات المقبلة.