ترامب عن المعدن الأصفر: لن يخضع لرسوم جمركية

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تخضع الذهب في الأسواق العاليمة لتعرفات إضافية.

وقال ترامب عبر "تروث سوشال"، إنه "لن تفرض تعرفات على الذهب"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وجاء إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأميركية رسالة جاء فيها أن سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2.8 كيلوغرام) ستخضع للتعرفات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

هذا وارتفعت أسعار الذهب قليلًا، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية التي قد توضح مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.