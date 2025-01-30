تراكم مشاكل المصافي ينتهي بإقالة وكيل وزير النفط من منصبه

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي مشكور، يوم الخميس، عن أسباب إقالة وكيل وزير النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي من منصبه.

وقال مشكور لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من الأسباب التي تراكمت في وكالة التصفية أدت لإقالة الزوبعي ومن ضمنها المشاكل التي مرت بمصفى كربلاء ومصفى الدورة وكثير من الشركات النفطية التي تعمل بمعية وكالة الاستخراج".

وأفاد مصدر مطلع، أمس الأربعاء، عن تكليف صادر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمدير شركة مصافي الشمال عدنان حمود بمهام وكيل وزارة النفط إضافة لمنصبه خلفاً لحامد الزوبعي.