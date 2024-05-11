صور.. تراخيص جديدة في العراق لاستخراج كميات "ضخمة" من النفط والغاز

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، تتوزع بين 12 محافظة.

وتقول الحكومة العراقية إن هذه المشاريع الستراتيجية ستسهم بزيادة الاستثمارات في تلك المحافظات، بما يساعد على تحسين واقعها الاقتصادي والخدمي.

ويتوقع العراق الحصول على اكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين.

وكانت آخر مرة يعقد فيها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، جولة تراخيص في 2018 وهي الجولة الخامسة.

وبهذه الأثناء، أشرف وزير النفط حيان عبد الغني على فتح عطاءات الشركات المتقدمة لاستثمار حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية، وأعلن فوز إحدى الشركات الصينية بالعقد.

وقال عبد الغني إن العراق يأمل بالإعلان عن ارتفاع احتياطي النفط لأكثر من 160 مليار برميل.

ووفقا للتقديرات الرسمية دوليا، يمتلك العراق رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم بواقع 145.019 مليار برميل بعد كل من فنزويلا والسعودية وإيران على التوالي، بحسب التقرير السنوي لأوبك، فيما يملك احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي يبلغ 132 تريليون قدم مكعب.

ويعتمد العراق في إعداد الموازنة العامة للبلاد على تصدير النفط الخام بنسبة تصل إلى نحو 95%.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن "شركة "تشونغمان" الصينية (ZPEC)، فازت باستثمار تطوير حقل "شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية" النفطي، ضمن مزايدة حكومية عقدت بعد منافسة مع شركة "KAR".

وقال إن ذلك يأتي ي استمرار توجه العراق إلى الصين بعد تخارج شركات أميركية وأوروبية.

يقع حقل شرقي بغداد في المنطقة التي تمتد ابتداءً من شرق مدينة الصويرة في الجنوب الشرقي ولغاية منطقة النباعي في الشمال الغربي قاطعا شرق مركز مدينة بغداد، ويبلغ طول الحقل أكثر من (۱۲۰) كم عرض (5-7) كم. بلغ عدد الأبار المحفورة في الحقل (۹۷) بئرا، أما المكامن الرئيسية في هذا الحقل هي مكامن التنومة و الخصيب من العصر الأعلى وتكوين الزبير من العصر الطباشيري الأسفل وأن هذه التجمعات الطباشيري النفطية موزعة على إمتداد الحقل.