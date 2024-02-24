تراجع 16% من إيرادات العراق الفعلية في العام 2023

شفق نيوز/ كشفت البيانات الصادرة عن الدولة العراقية، ان ايرادات العراق الفعلية انخفضت لسنة 2023 بنسبة 16% بالمجمل مع تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 19% مقارنة مع 2022 ، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بمقدار 39%.

وبلغت مجمل الإيرادات النفطية للعراق للعام الماضي 117 ترليون دينار عراقي، منخفضة عن 2022 والتي كانت 153 ترليون دينار.

بينما بلغت الإيرادات غير النفطية لنفس العام 11.25 ترليون دينار، مرتفعة عن 2022 والتي كانت 8 تريليونات دينار عراقي.

أما على مستوى النفقات فارتفعت مجمل النفقات الحكومية لتبلغ 142 ترليون دينار عراقي في 2023 منها 24 ترليون دينار نفقات استثمارية، والباقي نفقات جارية وخدمات دين بينما بلغت النفقات الحكومية لسنة 2022 بلغت 116.9 ترليون دينار عراقي مثلت النفقات الاستثمارية ما قيمته 12 ترليون دينار عراقي.

وبلغت النفقات الجارية لسنة 2023 ما قيمته 106.7 ترليونات دينار مرتفعة عن 2022 بنسبة 11.5% إذ كانت قيمتها في حينه 95.7 ترليون دينار.

وارتفعت فاتورة الرواتب بنسبة 8% لتبلغ 47 تريليون دينار في 2023 بعد أن كانت في 2022 تبلغ 43 تريليون دينار عراقي.

واعتمادا على البيانات فلقد بلغ العجز الفعلي للدولة لسنة 2023 ما قيمته 11 تريليون دينار عراقي بينما حقق العراق فائضا في 2022 بلغت قيمته 29 تريليون دينار، وتم تغطية عجز 2023 من الفائض المدور من سنة 2022.