تراجع 11 دولاراً.. خام البصرة ينهي الأسبوع على خسائر كبيرة

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط على انخفاض أسبوعي حاد في الأسعار، متأثرين بتقلبات السوق العالمية وتراجع أسعار النفط خلال التداولات الأخيرة.

وانخفض خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 1.35 دولار ليصل إلى 110.53 دولارات للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 11.20 دولاراً، بما يعادل 10.13%.

كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 1.35 دولار ليبلغ 112.63 دولاراً للبرميل، محققاً خسارة أسبوعية بلغت 11.20 دولاراً، أو ما نسبته 9.94%.

ويعتمد العراق في تسعير نفطه الخام على وجهة التصدير، إذ تُسعَّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق متوسط خامي دبي وعُمان، بينما ترتبط الصادرات إلى أوروبا بخام برنت مع إضافة علاوات أو خصومات بحسب أوضاع السوق، أما الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة فتُسعَّر استناداً إلى خام غرب تكساس الوسيط، أيضاً وفق علاوات أو خصومات سعرية.