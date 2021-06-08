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تراجع يطرأ على اسعار الذهب مقابل الدولار "الأكثر ثباتًا"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-08T06:44:20+0000
تراجع يطرأ على اسعار الذهب مقابل الدولار "الأكثر ثباتًا"

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ثبات الدولار بينما يترقب المستثمرون بحذر البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا الأسبوع لقياس الضغط التضخمي وتوجيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1 ٪ عند 1896.94 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1899.10 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ أمام منافسيه ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقالت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي فور إكس، في إشارة إلى تقرير أسعار المستهلك الأمريكي المقرر يوم الخميس: "كان التضخم في ارتفاع في الأسابيع الأخيرة، وينتظر المتداولون تأكيدًا من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع بشأن التعزيز المستمر في مستويات الأسعار".

في مكان آخر، تراجعت الفضة 0.3٪ إلى 27.78 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2٪ إلى 2838.28 دولارًا ، بينما تراجع البلاتين 0.5٪ إلى 1167.18 دولارًا.

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