تراجع إيرادات العراق المالية من صادراته النفطية بنسبة 5% في شهر

شفق نيوز/ انخفضت إيرادات العراق المالية من الصادرات النفطية على أساس شهري بنسبة 5% لشهر ايار الماضي لتصل الى 7.306 مليارات دولار على الرغم من ارتفاع تلك الصادرات.

ووفقا لبيانات وزارة النفط التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن مجموع الإيرادات المالية من الصادرات النفطية لشهر ايار انخفضت بنسبة 5.1% لتصل الى 7.306 مليارات دولار على اساس شهري مقارنة بشهر نيسان الذي بلغت فيه الإيرادات 7.699 مليارات دولار.

وانخفضت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 5.3% على أساس شهري لتصل الى 7.291 مليارات دولار، مقارنة بشهر نيسان الذي بلغت فيه الإيرادات 7.699 مليارات دولار.

وحسب البيانات فان العراق لم يصدر النفط من حقول كركوك عبر ميناء جيهان.

أما بالنسبة للصادرات النفطية لشهر ايار فان هذه الصادرات، ارتفعت بنسبة 3.74% على أساس شهري لتصل الى 102 مليون و463 ألف برميل، مقارنة بشهر نيسان الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 98 مليوناً و634 الف برميل.

ويعزو انخفاض الإيرادات النفطية لشهر ايار بالرغم من ارتفاع الصادرات الى انخفاض اسعار النفط حيث بلغت 71.30 دولاراً للبرميل، مقارنة بشهر نيسان التي بلغت الاسعار فيه 79.04 دولاراً للبرميل.