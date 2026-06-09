تراجع واردات العراق من الألبان والبيض والعسل في 2025 إلى أدنى مستوى خلال 5 سنوات

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات دولية صادرة عن خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية (ITC)، تراجع واردات العراق من منتجات الألبان وبيض الطيور والعسل الطبيعي ومنتجات غذائية أخرى ذات أصل حيواني خلال عام 2025، لتسجل أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت قيمة واردات العراق من هذه المنتجات نحو 530.3 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ1.02 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض بلغ نحو 494.2 مليون دولار، وبنسبة تقارب 48%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن العراق كان قد سجل أعلى مستوى استيراد لهذه المنتجات في عام 2023 عندما بلغت الواردات 1.33 مليار دولار، قبل أن تبدأ بالتراجع إلى 1.02 مليار دولار في 2024 وصولاً إلى 530.3 مليون دولار في 2025.

ووفقاً للبيانات، فإن العراق حلّ ضمن قائمة الدول المستوردة لمنتجات الألبان والبيض والعسل الطبيعي، إلا أن حجم الاستيراد شهد انكماشاً واضحاً مقارنة بالسنوات السابقة، في وقت تصدرت فيه ألمانيا قائمة أكبر المستوردين عالمياً بقيمة بلغت 13.97 مليار دولار، تلتها الصين بـ8.05 مليارات دولار ثم فرنسا بـ7.98 مليارات دولار خلال عام 2025.

وتشمل هذه الفئة منتجات الألبان وبيض الطيور والعسل الطبيعي ومنتجات غذائية أخرى من أصل حيواني غير مصنفة في أماكن أخرى وفق تصنيف التجارة الدولية.