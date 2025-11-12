تراجع نمو الودائع وارتفاع حجم الائتمان في العراق لشهر أيلول

شفق نيوز– بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل تراجع في نمو حجم الودائع لدى المصارف العاملة في العراق لشهر أيلول/سبتمبر، فيما ارتفع نمو حجم الائتمان.

وأظهرت إحصائية رسمية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن إجمالي الودائع بلغ 113.928 تريليون دينار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.82% مقارنة بشهر آب/أغسطس الذي بلغت فيه الودائع 115.997 تريليون دينار.

وجاءت ودائع الحكومة المركزية عند 35.398 تريليون دينار، ودائع المؤسسات العامة 25.531 تريليون دينار، بينما بلغ حجم ودائع القطاع الخاص 52.999 تريليون دينار.

وفي المقابل، سجل نمو حجم الائتمان ارتفاعاً بنسبة 0.57% ليصل إلى 73.942 تريليون دينار في أيلول، مقارنة بـ 73.521 تريليون دينار في آب.

وبلغ الائتمان المقدم للحكومة المركزية 26.392 تريليون دينار، وللمؤسسات العامة 2.431 تريليون دينار، فيما وصل حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 45.119 تريليون دينار.

وتظهر هذه البيانات استمرار تحركات المصارف العراقية في دعم الائتمان، رغم تراجع نمو حجم الودائع، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.