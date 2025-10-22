تراجع نمو الودائع وارتفاع الائتمان النقدي في العراق

شفق نيوز– بغداد

أفاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بتراجع نمو حجم الودائع المصرفية، في حين سجل نمو حجم الائتمان ارتفاعًا خلال شهر تموز الماضي.

وأظهرت إحصائية للبنك اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق سجل تراجعًا بنسبة 1% لشهر تموز، ليصل إلى 116.265 تريليون دينار، مقارنة بقيمتها في شهر حزيران التي بلغت 117.439 تريليون دينار.

وأضاف البنك أن ودائع الحكومة المركزية بلغت 36.22 تريليون دينار، فيما بلغت ودائع المؤسسات العامة 25.442 تريليون دينار، وودائع القطاع الخاص 54.595 تريليون دينار.

وأشارت الإحصائية إلى أن نمو حجم الائتمان ارتفع بنسبة 2% لشهر تموز ليصل إلى 73.027 تريليون دينار، مقارنة بشهر حزيران الذي بلغ فيه حجم الائتمان 71.483 تريليون دينار.

وأوضح البنك أن الائتمان المقدم للحكومة المركزية بلغ 25.770 تريليون دينار، فيما بلغ الائتمان المقدم للمؤسسات العامة 2.430 تريليون دينار، والائتمان المقدم للقطاع الخاص 44.827 تريليون دينار.