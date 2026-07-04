تراجع نسبي للدولار في بغداد وأربيل مع انطلاق تداولات الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، انخفاضاً في أسواق بغداد وأربيل بالتزامن مع انطلاق التداولات الصباحية في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجلا 154,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم الخميس الماضي 154,750 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154,750 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 153,750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسواق انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 154,100 دينار، وسعر الشراء 154,000 دينار مقابل كل 100 دولار.