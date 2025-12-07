تراجع إنتاج أوبك مع انخفاض صادرات العراق ونيجيريا

شفق نيوز– بغداد

شهد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفاضًا طفيفًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، على الرغم من اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج خلال الشهر، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة أن أوبك ضخت 28.40 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، بانخفاض 30 ألف برميل يوميًا عن إجمالي أكتوبر/ تشرين الأول، وسجلت العراق ونيجيريا أكبر انخفاضات في الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن العراق سجل انخفاضًا في صادراته بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب، فيما ساهم حريق في منصة إنتاج نيجيرية يُعرف باسم "يوهو" وما ترتب عليه من إغلاق، في خفض الشحنات النفطية.

وبموجب اتفاق أبرم بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج نوفمبر / تشرين الثاني، كان من المقرر أن ترفع خمس دول أعضاء في أوبك – الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – الإنتاج بمقدار 85 ألف برميل يوميًا، قبل سريان تخفيضات التعويض التي تبلغ 140 ألف برميل يومياً للعراق والإمارات.

وتتباين تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات على نطاق واسع بين المصادر الخارجية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن إنتاج البلدين أعلى من الأرقام الرسمية الصادرة عنهما.