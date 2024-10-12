تراجع إنتاج العراق وليبيا من النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ اظهر مسح "بلاتس أوبك+ من إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس"، أن إنتاج أوبك+ من النفط الخام انخفض بمقدار 500 ألف برميل يوميا على أساس شهري الى 40.23 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول، ويرجع ذلك إلى خفض الصادرات العراقية وتشغيل المصافي والحرق المباشر والى حد كبير إلى إغلاق كبير في ليبيا.

وخفض العراق، أكبر منتج زائد في المجموعة في عام 2024، إنتاجه بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 4.2 ملايين برميل يوميا خلال شهر الماضي ،ويشمل هذا الرقم الكميات من اقليم كوردستان ايضا.

وانخفض إنتاج النفط الخام من الدول الـ13 الأعضاء في أوبك بمقدار 520 ألف برميل يوميا إلى 26.25 مليون برميل يوميا، في حين ارتفع إنتاج حلفائها العشرة في أوبك+ بقيادة روسيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 13.98 مليون برميل يوميا

وتسببت أسعار النفط المتراجعة في زيادة الضغوط على الدول المتأخرة مثل العراق وكازاخستان للامتثال لأهدافها الإنتاجية، حيث قالت مصادر في أوبك+ لـCommodity Insights إن: مخزونات النفط العالمية ستكون أقل والسوق أكثر احكاما لو فعلوا ذلك.

لكن المخاوف بشأن أمن الإمدادات دفعت الأسعار إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، في ظل تهديد الصراع في الشرق الأوسط بتعطيل إنتاج النفط وصادراته.