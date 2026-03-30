تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا إلى ما دون 100 نقطة

شفق نيوز- أنقرة

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا تراجع خلال شهر مارس/آذار 2026، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر داخل الأسواق والقطاعات الاقتصادية.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا تراجع خلال شهر مارس/ آذار 2026 حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 97.9 نقطة، وهو دون مستوى 100 الذي يعد الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم الاقتصادي، ما يعكس ميلًا نحو نظرة أكثر سلبية تجاه الأداء الاقتصادي العام.

ووفق البيانات الرسمية، فقد سجلت معظم المؤشرات الفرعية تراجعا، إذ انخفضت ثقة المستهلكين إلى 85 نقطة مع استمرار الضغوط على توقعات الدخل والإنفاق، كما تراجعت ثقة القطاع الحقيقي إلى 100 نقطة، بينما سجلت ثقة قطاع الخدمات 113.2 نقطة، والتجزئة 113.6 نقطة، في حين تراجع قطاع البناء إلى 80.6 نقطة وهو الأدنى بين القطاعات، ما يشير إلى ضعف واضح في النشاط الاستثماري والعقاري خلال الفترة الحالية.