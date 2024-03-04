تراجع ملموس لأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149500 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 151000 دينار.

وأضاف مراسل الوكالة، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت هي الأخرى، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينماً بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد انخفض سعر الدولار أيضاً في محال الصيرفة، إذ بلغ سعر البيع 149800 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 149700 دينار لكل 100 دولار.