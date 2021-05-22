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تراجع ملحوظ لعملة بيتكوين.. سعرها هبط إلى 34 ألف دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-22T05:31:28+0000
تراجع ملحوظ لعملة بيتكوين.. سعرها هبط إلى 34 ألف دولار

شفق نيوز / أفادت بيانات التداول، يوم السبت، بأن سعر عملة بيتكوين انخفض بأكثر من 14% خلال يوم، ليصل إلى حد 34 ألف دولار.

وفي أكبر منصة تداول من حيث حجم التداول "بينانس"، انخفض بيتكوين 14.52 في المئة حتى 34 ألفا و423 دولارا، في آخر 24 ساعة مضت.

وبحسب بوابة "كوين ماركت كاب" التي تقوم بحساب متوسط السعر في أكثر من 20 منصة تداول، انخفض بيتكوين بـ14.34% حتى 34 ألفا و509 دولارات.

ووصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في (14 نيسان 2021)، إلى 64.8 ألف دولار، وبعد الوصول إلى هذا الرقم القياسي، انخفضت قيمة العملة المشفرة 2.1 مرة.

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