تراجع ملحوظ في صادرات نفط العراق إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 6.197 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 549 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.648 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت حيث بلغت معدل 132 ألف برميل يوميا منخفضة عن الأسبوع الماضي والذي بلغت الصادرات فيها معدل 203 آلاف برميل يوميا".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.421 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 404 آلاف برميل يوميا، تلتها البرازيل بمتوسط 243 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمتوسط 227 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 224 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 205 آلاف برميل يومياً، ومن ليبيا كانت بمعدل 150 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 140، ومن نيجيريا بمعدل 51 ألف برميل يوميا" .