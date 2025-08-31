تراجع ملحوظ في صادرات العراق النفطية الى امريكا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، يوم الاحد، انخفاض صادرات النفط العراقية الى الولايات المتحدة لأكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 5.690 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 250 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.440 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 162 ألف برميل، منخفضة بمقدار 166 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 328 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.852 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك معدل 437 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمتوسط 343 ألف برميل، و من ليبيا بمعدل 280 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية بلغت معدل 268 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل بلغ 137 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 93 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا معدل 74 ألف برميل يوميا ومن الإكوادور معدل 44 ألف برميل".