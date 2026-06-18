تراجع ملحوظ بأسعار الذهب مع هبوط الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل وسط تراجع سعر الصرف الدولار الأميركي مقابل العملة المحلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 934 ألف دينار، وسعر الشراء 930 ألفاً، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 948 ألف دينار.

وأشار، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 904 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 900 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 935 و 945 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 905 آلاف، و915 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 988 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 943 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 808 آلاف دينار.

ويأتي هذا التراجع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع هبوط الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد لتُسجلا 155,100 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل انخفاضاً أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 155,150 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,000 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.