تراجع مفاجئ في الصادرات التركية إلى العراق.. والذهب يتصدر الخسائر

شفق نيوز/ كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي، يوم الجمعة، عن تراجع الصادرات التركية إلى العراق خلال الربع الأول من العام 2025، حيث انخفضت بنسبة 13.7% لتبلغ 2.59 مليار دولار، بعد أن كانت 2.94 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وقال العبيدي، في منشور على "الفيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "49 فئة سلعية أصل 97 فئة تصدرها تركيا إلى العراق سجلت انخفاضاً في حجم التصدير، أبرزها المعادن الثمينة والذهب التي شهدت تراجعاً حاداً بنسبة 490%، تلتها المواد المصنعة من منتجات القمح بنسبة 75%، ثم اللحوم بنسبة 74%، والحديد بنسبة 33%، إضافة إلى تراجع الأجهزة الكهربائية بنسبة 8%، والطحين بنسبة 17%".

وأضاف أن "بعض الفئات السلعية سجلت ارتفاعاً في حجم الصادرات التركية إلى العراق، أبرزها الحبوب التي قفزت بنسبة 93%، تلتها الفواكه بنسبة 24%، ثم الوقود بنسبة 76%، والأجهزة الميكانيكية بنسبة 9%، والأثاث بنسبة 8%".

وأرجع العبيدي، هذا التراجع إلى جملة من الأسباب، بينها فرض الجانب التركي معوقات على تصدير بعض المواد، ولا سيما المعادن الثمينة، إضافة إلى تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي في العراق والتي أثرت سلباً على بعض الواردات التركية، فضلاً عن التشديد الحكومي في تنظيم عمليات دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية وتطبيق آليات جديدة لإيصالها إلى داخل المدن العراقية".

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأربعاء الماضي، أن العراق احتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في الربع الأول من العام 2025.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية في الربع الأول من عام 2025 بلغت 65 ملياراً و323 مليون دولار، بارتفاع قدره 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات أيضاً لتصل إلى 87 ملياراً و811 مليون دولار بزيادة قدرها 4.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، بنسب أقل من دول الخليج العربي والأردن.