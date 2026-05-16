تراجع مشتريات العراق يضغط على صادرات الأرز التايلاندية في 2026

توقعت شركة Olam Agri تعافي صادرات الأرز التايلاندية خلال النصف الثاني من عام 2026، في حال تراجعت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانخفضت تكاليف الشحن والتعبئة، وسط استمرار الضغوط على السوق بسبب تراجع الطلب من العراق والصين والولايات المتحدة.

وذكر رئيس الشركة في فيتنام وتايلاند، موهيت أغاروال، إن انخفاض صادرات الأرز التايلاندية بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يعود بالدرجة الأساسية إلى تراجع مشتريات العراق، الذي يُعد أكبر مستورد للأرز التايلاندي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن العراق كان يستورد تاريخياً ما بين 900 ألف إلى مليون طن متري سنوياً، إلا أن هذا الطلب “لم يتحقق فعلياً” خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتوقيت الشراء وليس بفقدان تايلاند لقدرتها التنافسية.

وبيّن أغاروال أن أسعار الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5% ستبقى ضمن نطاق محدود، مع توقعات بارتفاع يتراوح بين 10 و15 دولاراً للطن أو انخفاض يصل إلى 20 دولاراً، دون تقلبات حادة في الوقت الحالي.

كما أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الأسمدة والشحن والتغليف ساهم في زيادة عروض التصدير، فيما ارتفعت تكاليف الإنتاج في تايلاند بنحو 4-5% خلال موسم الحصاد الأخير.

وأكد أن أي تحسن في أوضاع الشرق الأوسط من شأنه أن يدعم عودة الطلب وخفض تكاليف النقل، ما قد ينعكس إيجاباً على صادرات الأرز التايلاندية خلال الفترة المقبلة.