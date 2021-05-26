تراجع مشاريع الأبنية والإنشاءات في القطاع العام بالعراق بنسبة 3.20 %

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الاربعاء، عن انخفاض عدد مقاولات مشاريع الأبنیة والانشاءات في القطاع العام بنسبة 3.20 % خلال العام 2020، مشيرة الى ان محافظة نينوى احتلت المرتبة الاولى في عدد المقاولات للعام الماضي.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "نتائج احصاء مقاولات الابنیة والانشاءات في القطاع العام لعام 2020 بين ان هناك انخفاضا بعدد المقاولات بنسبة 3.20 % حیث بلغت 551 مقاولة مقارنة بسنة 2019 حیث بلغ عددھا691 مقاولة"، مبينة ان "كلفة المشاريع للعام 2020 بلغت 7.2 ترليون دينار مقارنة بعام 2019 التي بلغت كلفتھا 9.1 تریلیون دینار مسجلة نسبة انخفاض مقدارھا 5.29 %".

واضاف ان "محافظة نينوى احتلت المرتبة الاولى في عدد مقاولات مشاريع الابنية والانشاءات المحالة حيث بلغت 135 مقاولة بكلفة 59 مليار من عدد المقاولات الكلي والتي شكلت نسبة 24.5% خلال سنة 2020، مبينة ان محافظة بغداد احتلت المرتبة الثانية بعدد مقاولات الابنية والانشاءات وبواقع 121 مقاولة بكلفة 22.3 مليار دينار شكلت نسبة 21.9% من الكلفة الكلية للمقاولات.

وتابع ان "محافظة ديالى احتلت المرتبة الثالثة بعدد المقاولات حيث بلغ عددها 65 مقاولة بكلفة بلغت 125 مليار دينار شكلت نسبتها 11.8% من مجموع المقاولات الكلي".

واشار الى ان "وزارة شؤون المحافظات احتلت المرتبة الاولى في تنفيذ مقاولات الابنية والانشاءات لسنة 2020 حيث نفذت 300 مشروع لعام 2020 ، تليها وزارة البلديات والاشغال العامة وبواقع 124 مشروع" .