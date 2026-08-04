تراجع مستمر.. أسعار النفط تهبط إلى دون 80 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- متابعة

تواصل أسعار النفط العالمية التراجع، مساء الثلاثاء، ليسجل خام برنت انخفاضاً بنسبة 5.26% ليهبط سعر البرميل إلى 79.36 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الانخفاض بعدما هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 دولار بما يعادل 3.71% إلى 80.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:59 بتوقيت غرينتش (2:59 ظهراً بتوقيت بغداد) بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولاراً.

ويعد هذا التراجع أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وجاء بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن فيها أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز قد يحدث في وقت مبكر من اليوم أو غداً الأربعاء.

وكانت تمر عبر هذا الممر المائي، قبل اندلاع الصراع في أواخر شباط/ فبراير 2026، نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يومياً.