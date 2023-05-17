تراجع مستمر بأسعار صرف الدولار في بورصة بغداد

شفق نيوز/ استمر تراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ليسجل تحت 144000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا عند الساعة الواحدة ظهرا اسعار صرف بلغت 143950 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم قد سجلت 144600 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 143000 دينار لكل 100 دولار.