تراجع مخزونات الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوى في خمس سنوات

شفق نيوز- بروكسل

أظهرت بيانات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، يوم السبت، أن نسبة امتلاء المستودعات الجوفية للغاز الطبيعي في القارة الأوروبية تراجعت بشكل لافت بنهاية أبريل الماضي، لتستقر عند 32.73%.

ويمثل هذا الرقم أدنى مستوى تسجله احتياطيات الغاز الأوروبية منذ خمس سنوات، في تراجع حاد مقارنة بـ39.52% المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، و62.44% عام 2024، و59.73% عام 2023، ولم تقترب هذه النسبة من مستوياتها الراهنة إلا عام 2022 حين بلغت 33.47% في خضم أزمة الطاقة الأوروبية التي أعقبت النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي هذا السياق، أطلقت شركة غازبروم الروسية تحذيرات مبكرة من تفاقم هذا الوضع، مشيرة إلى أن "تدني مستويات التخزين سيلقي بظلاله على قدرة الدول الأوروبية في إعادة ملء مستودعاتها استعدادا لموسم الشتاء المقبل، مما يهدد باستمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الغاز القارية".

واللافت أن "عددا من الدول الأوروبية لا تزال تواصل عمليات السحب الصافي للغاز من مستودعاتها حتى بعد انقضاء نيسان/أبريل، خلافا للأنماط الموسمية المعتادة التي تشهد عادة بدء مرحلة إعادة الحقن مع مطلع الربيع، مما يعمق المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة في القارة خلال الفترة المقبلة".